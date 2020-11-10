Şenol Güneş'ten Altay Bayındır itirafı!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Nazım Sangare, Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş ve Sangare'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI
ULUSLAR LİGİ'NDEN ÇIKABİLMEMİZ İÇİN MACARİSTAN VE RUSYA MAÇLARINI KAZANMAMIZ GEREKİYOR
"Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor"
GÖKHAN GÖNÜL TÜRKİYE'NİN BİR EVLADI
"Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız"
ALTAY BAYINDIR'IN ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA OLMASINI DAHA FAZLA İSTİYORDUM
"Altay Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da olmasını daha fazla istiyordum ama Gökhan'ın bir sakatlığı oldu. Hırvatistan maçına Mert ile başlamayacağız, Uğurcan ile başlayacağız ve duruma göre de Altay'a şans verebiliriz"
YURT DIŞINDAKİ FUTBOLCULARIMIZ BAŞARILI AMA...
"Yurt dışındaki futbolcularımız başarılı ama bunları abartmaya gerek yok. Vedat'ı çok beğeniyordum, Sörloth'u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre alamıyorlar"
NAZIM SANGARE'NİN AÇIKLAMALARI
TÜRKİYE'DE FUTBOL DAHA SERT VE GÜÇLÜ
"Türkiye'de bence futbol biraz daha sert ve güçlü. Tekniğe daha çok önem veriyoruz. Almanya'da çok disiplinli çalışıyorlar, onu da söylemem lazım. Orada çok daha hızlı futbol oynuyorlar."
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