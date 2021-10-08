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Son dakika Milli Takım haberleri | Yeni Milli Takım nasıl olacak? Kuntz'un sistem değişikliği...

Milli Takım, Dünya Kupası Eleme Grubu maçında evinde Norveç'i konuk edecek. Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkacak olan Stefan Kuntz'un sistem değişikliğine gidip gitmeyeceği merak konusu. Sabah Sporu programına konuşan A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök "4-3-3 radikal bir sistem değişikliği. Böyle bir karşılaşmada bu sisteme geçer mi, emin değilim. Kuntz, çift santrafor çıkabilir. 4-1-3-2 sistemi bekliyorum. Kuntz kendi sistemini Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde getirebilir." dedi. | Milli Takım haberleri
08.10.2021
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