31 Ağustos 2019, Cumartesi
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AHMET BULUT'TAN FALCAO PAYLAŞIMI!
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Ve mutlu son! Radamel Falcao Galatasaray'da
Galatasaray yılın transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Dünyaca ünlü yıldızın 3 senelik sözleşmeye imza atması bekleniyor.
31.08.2019
Galatasaray, Falcao transferini bitirdi. Uzun süredir yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi mutlu sonla bitti.
Sarı-kırmızılı kurmaylar yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağlamış ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir türlü ikna edememişti. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Monaco kulübü ile Galatasaray Radamel Falcao'nun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı.
AHMET BULUT'TAN FALCAO PAYLAŞIMI!
Galatasaray'ın Falcao transferini sonuçlandırması için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, transferin müjdesini paylaştığı bu fotoğrafta verdi.
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