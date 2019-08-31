Radamel Falcao, Galatasaray'da!

Galatasaray'da transferi yılan hikayesine dönen ve yaz transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kala Galatasaray taraftarlarının yolunu dört gözle beklediği Radamel Falcao transferinde mutlu son... Galatasaray, Falcao'nun transferi konusunda kulübü Monaco ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların yeni transferiyle ilgili gelişmeleri A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz aktardı.

Kolombiyalı golcü yıldız yarın ailesiyle birlikte uçakla İstanbul'a gelecek.

Sarı kırmızılı ekip Falcao transferini daha önceden hazırlanan özel bir video ile taraftarlarına müjdeleyecek.

MONACO %60 ALACAK!

Transferle ilgili öğrenilen bir detay da Falcao'nun bir sonraki satışından Monaco'nun %60 pay alacağı.

AHMET BULUT'TAN PAYLAŞIM

Bu gelişmenin hemen sonrasında Abdurrahim Albayrak'la Fransa'ya giden ve Falcao'yla bir araya gelen menajer Ahmet Bulut, Falcao'yla çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o kare...



