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İsmail Kartal dönemi sona erdi! | İZLE
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İsmail Kartal dönemi sona erdi! | İZLE

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın istifa kararı kesinleşti. Yönetimin ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyen deneyimli teknik adam ile sarı-lacivertli kulübün yolları ayrıldı. İşte ayrıntılar...

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