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Oğuz Çetin'den İsmail Kartal açıklaması
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Oğuz Çetin'den İsmail Kartal açıklaması

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...

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