01 Eylül 2019, Pazar

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Emre Mor kırmızı kart için özür diledi

Kayseri deplasmanında 89. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Emre Mor, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.
01.09.2019

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirten 22 yaşındaki oyuncu, mesajında, "Beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere gösterecek. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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