TRANSFER HABERİ: Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'dan flaş Dubois kararı
Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois'nın, yeni sezonda takımda kalacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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