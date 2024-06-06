Video Galatasaray Videoları TRANSFER HABERİ: Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'dan flaş Dubois kararı

TRANSFER HABERİ: Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'dan flaş Dubois kararı

Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois'nın, yeni sezonda takımda kalacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

06 Haziran 2024 | 22:44
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:44
Geleceği merak ediliyordu! G.Sara'dan Dubois kararı 06 Haziran 2024 | 12:00
01:25
G.Saray'da sürpriz gelişme! Batshuayi'nin menajeri... 06 Haziran 2024 | 12:00
01:12
Erden Timur: Tutunacak bir dalım kalmadı 04 Haziran 2024 | 12:00
00:40
Dursun Özbek'ten Okan Buruk ve Dries Mertens açıklaması! 01 Haziran 2024 | 12:00
01:12
Bir Galatasaray taraftarı şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! 01 Haziran 2024 | 12:00
00:17
Terim ile Buruk bir araya geldi! 30 Mayıs 2024 | 12:00
00:08
F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! 29 Mayıs 2024 | 12:00
01:47
Galatasaray'da Erden Timur son kararını verdi! 29 Mayıs 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN