Michy Batshuayi Galatasaray'a transfer olacak mı? Okan Buruk'tan flaş açıklama
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gündemde Michy Batshuayi'nin ismi geçiyordu. Batshuayi Galatasaray'a transfer olacak mı? Okan Buruk cevapladı. İşte detaylar...
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