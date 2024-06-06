TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz gelişme! Michy Batshuayi'nin menajeri...
Gelecek sezon 6. yıldıza kavuşmak isteyen Galatasaray, golcü rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşanıyor. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin menajeri, oyuncusunu sarı-kırmızılı takıma teklif etti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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