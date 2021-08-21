Son dakika transfer haberleri: Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes Galatasaray dönecek mi? İşte son gelişmeler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor muhabiri Emre Kaplan, Ana Haber'e canlı bağlanarak Galatasaray'daki gelişmeleri paylaştı. Transfer çalışmalarına da değinen Kaplan, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes ile ilgili son gelişmeleri aktardı. (GS spor haberi)

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