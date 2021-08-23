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Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu Galatasaray - Hatayspor maçını böyle değerlendirdi! "1. Lig maçı gibi oluyor"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Hatayspor maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Çarpıcı yorumlar yapan Toroğlu, "Süper Lig maçı gibi değil 1. Lig maçı gibi oluyor. Zaman zaman iyi şeyler oluyor ama yapılan kötü şeyler iyi şeylerden fazla" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
23.08.2021
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