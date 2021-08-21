22 Ağustos 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Tempo kazanırsa..."

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Galatasaray'ın ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendirdi. Kelleci, "Kerem Aktürkoğlu 2. bir santrfor gibi oynuyor. Galatasaray'ın oyunu çok tatmin etmiyor ama Fatih hocanın ne yapmak istediği anlaşılıyor. Tempo kazanırsa zevkli bir oyun haline gelir." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.08.2021
ABONE OL

DİĞER
Halil ve Gedson G.Saray’a dönecek mi? İşte son gelişmeler Halil ve Gedson G.Saray'a dönecek mi? İşte son gelişmeler 21.08.2021
Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Tempo kazanırsa... Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Tempo kazanırsa..." 21.08.2021
Flaş Oğulcan yorumu! Burak Elmas kağıt üstünde... Flaş Oğulcan yorumu! "Burak Elmas kağıt üstünde..." 21.08.2021
TFF’ye flaş Marcao eleştirisi! Kasıtlı gibi gözüküyor TFF'ye flaş Marcao eleştirisi! "Kasıtlı gibi gözüküyor" 20.08.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 19.08.2021
Uluç’tan çarpıcı sözler! Tarihi bir utançtır Uluç'tan çarpıcı sözler! "Tarihi bir utançtır" 19.08.2021
G.Saray’da Randers maçı öncesi sürpriz! G.Saray'da Randers maçı öncesi sürpriz! 19.08.2021
Rui Costa’dan A Spor’a özel Gedson açıklaması! Rui Costa'dan A Spor'a özel Gedson açıklaması! 19.08.2021
Fatih Terim: Oğulcan için Rizespor’la anlaştık Fatih Terim: Oğulcan için Rizespor'la anlaştık 18.08.2021
Terim’den Marco sözleri: Yerine transfer... Terim'den Marco sözleri: Yerine transfer... 18.08.2021
Marcao aynı hareketi Terim’e yapsaydı... "Marcao aynı hareketi Terim'e yapsaydı..." 18.08.2021
G.Saray Randers maçı için Danimarka’ya gitti! G.Saray Randers maçı için Danimarka'ya gitti! 18.08.2021
G.Saray’da 2 ayrılık! Transferde Victor Nelsson detayı G.Saray'da 2 ayrılık! Transferde Victor Nelsson detayı 18.08.2021
Marcao olay sonrası Kerem’den özür diledi! Marcao olay sonrası Kerem'den özür diledi! 17.08.2021
Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao idmanda yer almadı! Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao idmanda yer almadı! 17.08.2021
Takımdan gitmek için bir tuzak da olabilir "Takımdan gitmek için bir tuzak da olabilir" 17.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N'Sakala fenalaştı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Taraftarlar havaya girecek
Son dakika spor haberi: Kayserispor - Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Belhanda ve Hikmet Karaman...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti Rusya'da buldu! Transferde rakip İtalyan devi...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den orta saha bombası! Ozan Tufan'ın yerine gelecek
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper operasyonu! Marcao'nun yerine gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör