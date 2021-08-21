Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Tempo kazanırsa..."

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Galatasaray'ın ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendirdi. Kelleci, "Kerem Aktürkoğlu 2. bir santrfor gibi oynuyor. Galatasaray'ın oyunu çok tatmin etmiyor ama Fatih hocanın ne yapmak istediği anlaşılıyor. Tempo kazanırsa zevkli bir oyun haline gelir." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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