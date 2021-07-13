13 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Yunanistan'da Galatasaray'a yapılan saygısızlığı canlı yayında değerlendirdi! "İstedikleri kadar özür dilesinler" | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Olympiakos ile maç yapmak üzere Yunanistan'a gitti. Havaalanında göreviler tarafından Galatasaray teknik ekibi, futbolcuları ve personeline küstahça tavırlar sergilendi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Yunanistan'ın tavrını yorumladı. Alpaslan, "İstedikleri kadar özür dilesinler. Kabul edilecek bir davranış değil" ifadelerini kullandı.
13.07.2021
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