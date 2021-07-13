Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimleri canlı yayında değerlendirdi! "Stanciu gelirse..." | Gs haberleri

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Roman yıldız Stanciu ile Portekizli Gedson Fernandes'in transfer olmaları halinde verebilecekleri katkıyı değerlendiren A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, "Stanciu gelirse, 3. bölgede çok daha etkili olacaktır." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

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