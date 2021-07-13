Galatasaray'da Fatih Terim Yunanistan'daki skandal sonrası konuştu! "Nereye yapıldığı çok açık"

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina'ya gitti. PCR testlerinin kabul edilmemesi ve skandal tavırlar görmesi sonucunda İstanbul'a geri dönen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli teknik adamın o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL

Yunanistan'ın Galatasaray'a karşı sergilediği skandal tavırdan sonra sarı-kırmızılı takım İstanbul'a geri dönüş yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul'a indikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Takdir edersiniz ki Galatasaray uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür, bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerin başında geliyoruz. 24 saat önce test olduk yani dün sabah ve oraya elimizdeki PCR testleri ve tüm belgelerle beraber gittik. İndiğimizde hızlı bir testin daha olacağını söylediler.

İki ülke arasındaki son zamanlarda yapılan anlaşmaya göre iki taraf da yapılan PCR test sonuçlarını kabul ediyor, başka bir şey istemiyor. Bizden hızlı test istediler ve bunu da son 2 gündür uygulamaya başladıklarını söylediler. Bunu ayrıca herkes için değil rastgele olduğunu söylediler, buna ben de dahildim. Elimizdeki bu testin de fotoğrafını çekiyorlar, ihtiyaç olmayanları da dışarı çıkardılar.

Bazı memurlar dedi ki 'Hayır olmaz'. Takımın çoğu dışarı çıktı. Biz de dedik ki 'Çıkan var', bunun üzerine; 'Herkesi çağırın ve herkes test olacak' dediler.

DOSTLUK MAÇLARI DOSTLARLA YAPILIR

Otobüsten indirip, damgası vurulan kişileri de geri çağırdılar. Bize de düşen geri dönmek oldu. Dostluk maçları dostlarladır, davranışlar dostça değildi.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Biz de dönme kararı aldık. Burada dönme kararımızı aldığımız andan itibaren bizimle ilgilenen sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, büyükelçimiz ve başkonsolosumuza sonsuz teşekkür ediyorum.

'Nasıl döneriz?' diye düşünürken birkaç saat geçti, futbolcularımız biraz sıkıldılar ve yoruldular. Acıktılar ve herhangi bir servis olmadı. Lounge'a gitmek istedik ona da müsaade etmediler.

Pasaportlarımızı istediler, deport edeceklerini söylediler. Pasaportları vermeyeceğimizi söyledik, ısrarla vermeyeceğimizi söyledik. Bu arada 4 saat zaman geçti. O arada kaptanlarımız ve hosteslerimiz hazır vaziyette beklediler ama uçağımıza izin vermediler. Mecburen orada kaldık. burada tabi Olympiakos kulübünden arkadaşlarımız ve yetkililer dışarıda bir hayli çırpındılar olması için ama olmadı.

NEREYE YAPILDIĞI ÇOK AÇIK

Mariakis de beni aradı kendisine teşekkür ederim, olayların Olympiakos kulübüyle bir alakası yok. Şu gerçek ki, gerek biz gerekse ülkedeki her türlü kulüp bize misafir gelen kulüplere nasıl davrandığımız aşikar. Hakikaten biz başka türlü davranıyoruz. Bunu galatasaray'a yapılmış olarak görmüyoruz, nereye yapıldığı çok açık. Son yılların hassas dengesi içerisinde hoş davranış şekli değil. Biz bunlara boyun eğecek insanlar değiliz.

Hangi Türk'e sorsanız herhalde çoğu zaman bazı sıkıntıları yaşamıştır. Hayat tecrübelerle dolu, bugün de bunu yaşadık. Biz gereği neyse onu yaptık, yarın da olsa yine aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görev. Biz burdan hangi kural varsa uyarak gittik, yapın denilip de yapmadığımız hiçbir şey yok.

TÜRK'ÜN MİSAFİRPERVERLİĞİ HİÇBİR YERDE YOK

Girmesi için damga vurduğunuz insanları geri çağırıyorsunuz, tam bir komedi. Herkes yaptığı ayıbı biliyor.

İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Bu maç yerine başka bir maç oynayacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz her sene yunanistan'da maç oynuyoruz. Türk'ün misafirperverliği hiçbir yerde yok.