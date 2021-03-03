03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim çok sinirlendi! İşte o basın toplantısı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, "Her yere Cüneyt'i çağırıyorsun, iki gün önce şaibeli bir karar vermiş, apar topar buraya geliyor. Bugün tuzağa düşürüldük. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
03.03.2021
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