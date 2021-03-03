Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Ankaragücü maçı sonrası flaş itiraf!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maç öncesi deklarasyon yayınlamaya karar vermiştik ama sonra vazgeçtik. Keşke yapsaymışız." dedi.

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İşte Fatih Terim'in o açıklamaları:

"Maç öncesinde deklarasyon yayınlamaya karar vermiştik ama vazgeçtik. Keşke yapsaymışız. Bizim gücümüz de inancımız da bunların altından kalkmaya yeter. Biz bunlara alışkınız. Bundan sonra ben de gereken tepkiyi göstereceğim, hakem iyi yönetti demeyeceğim. Bundan sonra herkesi adıyla söyleyeceğim. Sadece onları değil, başka yerleri de isim ve soyadlarıyla söyleyeceğim. Nasıl millet bizi ismimizle söylüyorsa, ben de söyleyeceğim."