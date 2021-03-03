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Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Utanç meselesi"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz, mücadelenin 57. dakikasında Mostafa Mohamed'in gördüğü direkt kırmızı kartla ilgili "Kırmızı kart utanç meselesi, hakem eve gitsin izlesin." yorumunu yaptı.
03.03.2021
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