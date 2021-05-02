02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ilk yarısını böyle yorumladı! "Eziyet çektim"
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının sona ermesinin ardından Erman Toroğlu, ilk yarıyı A Spor'da yorumladı. Toroğlu, "45 dakika izledim eziyet çektim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
02.05.2021
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