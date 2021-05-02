Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği Galatasaray maçının ardından Fatih Terim konuştu! "Derbiyi kazanamazsak..."

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın hiçbir zaman pes etmeyeceğini ifade eden Terim, "Beşiktaş derbisini kazanamazsak rakibimizi tebrik edeceğiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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