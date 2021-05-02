02 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Canlı yayında aktardı! "Galatasaray'da gerçekçi hedef ikincilik"
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılılardaki son gelişmeleri aktardı. Kaplan, Galatasaray'daki asıl hedefin ikincilik olduğunu ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
02.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Toroğlu'ndan flaş şampiyonluk sözleri! "Beşiktaş hak etti"
- Dikkat çeken sözler! "Sanki iftara yetişecekmiş gibi..."
- Dikkat çeken sözler! "Sanki iftara yetişecekmiş gibi..."
- Reha Kapsal'dan Beşiktaş Yorumu: "İnanmış Bir Takım Var" / Takım Oyunu / 01.05.2021
- "Galatasaray ve Fenerbahçe'den hangisi üstte bitirirse..."
- Salih Uçan, Beşiktaş'a Transfer Olacak Mı? Serdar Sarıdağ Açıkladı! / A Spor / Son Sayfa
- Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş-Hatayspor Maçının Muhtemel 11'lerini Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı
- Savaş Çorlu:"Başkan Adaylarının Seçim Öncesi Yaptığı Açıklamalar Tatmin Edici Değil" / A Spor
- "Beşiktaşlılar tekne kiralamaya başladılar"
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig