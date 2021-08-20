Son dakika spor haberi: TFF'ye flaş Marcao eleştirisi! "Kasıtlı gibi gözüküyor"

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Ajansı programında Galatasaraylı Marcao'ya verilen cezanın zamanı ile ilgili flaş sözler söyledi. Tüzemen, "Bu iş gece 11'de de açıklanabilirdi. Perşembe sabah da açıklanabilirdi. Bunlara dikkat edilmeli. Böyle yaptığınız zaman kasıtlı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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