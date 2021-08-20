20 Ağustos 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: TFF'ye flaş Marcao eleştirisi! "Kasıtlı gibi gözüküyor"

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Ajansı programında Galatasaraylı Marcao'ya verilen cezanın zamanı ile ilgili flaş sözler söyledi. Tüzemen, "Bu iş gece 11'de de açıklanabilirdi. Perşembe sabah da açıklanabilirdi. Bunlara dikkat edilmeli. Böyle yaptığınız zaman kasıtlı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
20.08.2021
ABONE OL

DİĞER
TFF’ye flaş Marcao eleştirisi! Kasıtlı gibi gözüküyor TFF'ye flaş Marcao eleştirisi! "Kasıtlı gibi gözüküyor" 20.08.2021
Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 19.08.2021
Uluç’tan çarpıcı sözler! Tarihi bir utançtır Uluç'tan çarpıcı sözler! "Tarihi bir utançtır" 19.08.2021
G.Saray’da Randers maçı öncesi sürpriz! G.Saray'da Randers maçı öncesi sürpriz! 19.08.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Rui Costa’dan A Spor’a özel Gedson açıklaması! Rui Costa'dan A Spor'a özel Gedson açıklaması! 19.08.2021
Fatih Terim: Oğulcan için Rizespor’la anlaştık Fatih Terim: Oğulcan için Rizespor'la anlaştık 18.08.2021
Terim’den Marco sözleri: Yerine transfer... Terim'den Marco sözleri: Yerine transfer... 18.08.2021
Marcao aynı hareketi Terim’e yapsaydı... "Marcao aynı hareketi Terim'e yapsaydı..." 18.08.2021
G.Saray Randers maçı için Danimarka’ya gitti! G.Saray Randers maçı için Danimarka'ya gitti! 18.08.2021
G.Saray’da 2 ayrılık! Transferde Victor Nelsson detayı G.Saray'da 2 ayrılık! Transferde Victor Nelsson detayı 18.08.2021
Marcao olay sonrası Kerem’den özür diledi! Marcao olay sonrası Kerem'den özür diledi! 17.08.2021
Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao idmanda yer almadı! Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao idmanda yer almadı! 17.08.2021
Takımdan gitmek için bir tuzak da olabilir "Takımdan gitmek için bir tuzak da olabilir" 17.08.2021
Yasalara göre soruşturma açılacaktır! "Yasalara göre soruşturma açılacaktır!" 17.08.2021
Erman Toroğlu: Marcao sana az bile yapıyor Fatih Terim! Erman Toroğlu: Marcao sana az bile yapıyor Fatih Terim! 17.08.2021
Toroğlu’ndan yıldız isme övgü! G.Saray onu bırakmamalı Toroğlu'ndan yıldız isme övgü! "G.Saray onu bırakmamalı" 16.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den orta saha bombası! Ozan Tufan'ın yerine gelecek
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper operasyonu! Marcao'nun yerine gelecek
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye kule santrfor! Oynadığı ligi kasıp kavurdu
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim onay verdi! 'Türk Haaland' Galatasaray'a
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 1. hafta)
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Yıldız isim bedelsiz gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör