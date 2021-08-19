Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri!

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i eleştiren Uluç, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili "Sadece 'sorumluluk bende' demeyeceksin Fatih Terim, kendi hatalarını da söyleyeceksin." dedi. (GS spor haberi)

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