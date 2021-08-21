Flaş Oğulcan Çağlayan yorumu! "Burak Elmas kağıt üstünde..."

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında Galatasaray-Rizespor ve Oğulcan Çağlayan üçgeninde olanları değerlendirdi. Kelleci, "Kağıt üstünde Burak Elmas'ın ve Rezan Epözdemir'in açıklamaları bana doğru geldi." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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