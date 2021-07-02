02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan 3 KAP! Arda Turan, Emre Akbaba ve Barış Alper Yılmaz transferleri bugün açıklanacak
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar sezonu Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç ile açacak. O maça kadar transferlerinin büyük bir kısmını tamamlamak isteyen Cimbom'un, bugün 3 KAP birden açıklaması bekleniyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'ın aktardığı detaylara göre, iç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba'ya, dış transferde ise Barış Alper Yılmaz'a imza attırılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
02.07.2021
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