Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu gelişmesi! "Kamptan sonra..."

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi Transfer programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Halil Dervişoğlu, hala gündemdeki yerini koruyor. Brentford, Halil'i kampa davet etti. Gelen birçok teklifi reddettiler. Ancak Gedson'da olduğu gibi Halil de takımının ana tablosunun içerisinde yer almayacak gibi gözüküyor. Halil'in durumu daha da netleştikten sonra Galatasaray, Brentford'un kapısını bir kez daha çalacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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