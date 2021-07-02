02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Luyindama kararını verdi! İşte yönetimin ve Fatih Terim'in planı...
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmelerini aktardı. Sarı kırmızılıların Luyindama'nın ayrılmasına sıcak baktığını ifade eden Özcan, "Antwerp'in 2 milyon Euro'luk teklifi reddedildi. 5 milyon Euro civarı bir rakamı bulduğu zaman satılacak. 8 milyon Euro'ya alınan bir oyuncunun 2 milyona satılmasını beklemiyorum. Ancak son dönemdeki performansı dolayısıyla bu rakamı hangi kulüp verir bilmiyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
02.07.2021
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