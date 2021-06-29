29 Haziran 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transferde son durum ne? "Paulinho, Kaan Ayhan, Alex Moreno, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu..."

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'daki transfer gündemini değerlendirdi. Çorlu, sarı kırmızılıların listesinde bulunan Paulinho, Kaan Ayhan, Alex Moreno, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu hakkında son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
29.06.2021
ABONE OL

DİĞER
Transferde son durum ne? Gelişmeleri canlı yayında aktardı Transferde son durum ne? Gelişmeleri canlı yayında aktardı 29.06.2021
Cimbom'dan 3 KAP birden! Bugün açıklanacaklar Cimbom'dan 3 KAP birden! Bugün açıklanacaklar 28.06.2021
Çok çarpıcı sözleri! Başka oyuncu mu yok? Çok çarpıcı sözleri! "Başka oyuncu mu yok?" 28.06.2021
Mohamed'den haber geldi! PSV maçında... Mohamed'den haber geldi! "PSV maçında..." 28.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Gündemde onlar var! İşte 4 büyüklerin listesindeki isimler Gündemde onlar var! İşte 4 büyüklerin listesindeki isimler 28.06.2021
Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu 27.06.2021
G.Saray'a Mohamed şoku! Oyuna devam edemedi G.Saray'a Mohamed şoku! Oyuna devam edemedi 27.06.2021
Cimbom'a kötü haber! Sezonun ilk yarısını kapattı... Cimbom'a kötü haber! Sezonun ilk yarısını kapattı... 27.06.2021
Transfere dair flaş açıklama! Cimbom'da Paulinho heyecanı... Transfere dair flaş açıklama! Cimbom'da Paulinho heyecanı... 27.06.2021
Terim hangi bölgelere transfer istedi? Terim hangi bölgelere transfer istedi? 27.06.2021
Barış Alper Yılmaz için G.Saray ile prensipte anlaştık "Barış Alper Yılmaz için G.Saray ile prensipte anlaştık" 26.06.2021
G.Saray Barış Alper Yılmaz'ı bitiriyor! G.Saray Barış Alper Yılmaz'ı bitiriyor! 26.06.2021
G.Saray yeni Kerem'ini buldu! Teklif edilen rakam... G.Saray yeni Kerem'ini buldu! Teklif edilen rakam... 26.06.2021
G.Saray pazartesi günü iki isimle sözleşme imzalayacak! G.Saray pazartesi günü iki isimle sözleşme imzalayacak! 26.06.2021
Belhanda'nın yeni takımını açıkladı! Belhanda'nın yeni takımını açıkladı! 25.06.2021
Berghuis'in menajerinden transfer açıklaması! G.Saray ile görüştük Berghuis'in menajerinden transfer açıklaması! "G.Saray ile görüştük" 25.06.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye veda etti! Fenerbahçe transfer için harekete geçti
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Transferler peş peşe...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Görüşmeler başladı
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı yıldız! PSV maçına...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Yunan orta saha! Pelkas'tan sonra...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya süper yetenek! Sunulan teklif...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör