29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transferde son durum ne? "Paulinho, Kaan Ayhan, Alex Moreno, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu..."
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'daki transfer gündemini değerlendirdi. Çorlu, sarı kırmızılıların listesinde bulunan Paulinho, Kaan Ayhan, Alex Moreno, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu hakkında son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
29.06.2021
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