Galatasaray'dan 3 KAP birden! "Arda Turan, Emre Akbaba ve Barış Alper Yılmaz bugün açıklanacak"

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, bonservisleri elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı takım; iç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba'da mutlu sona ulaştı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Arda Turan ile 1 yıllık, Emre Akbaba ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması ve bugün KAP'a açıklanması bekleniyor. Dış transferde ise prensip anlaşmasına varılan Barış Alper Yılmaz da KAP'a açıklanacak. Galatasaray, Alex Moreno ile anlaşırken, kulübüyle görüşmeler sürüyor. Kaan Ayhan transferinde ise Galatasaray 3 milyon Euro'ya işi bitirmek istiyor, Sassuolo ise kiralamak istiyor." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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