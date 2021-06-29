Son dakika spor haberi: Galatasaray ve Sassuolo arasında pazarlıklar tıkandı! Kaan Ayhan için istenen rakam...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılı takımın listesinde bulunan Kaan Ayhan transferi hakkında detayları aktardı. Kaplan, A Milli oyuncu için İtalyan kulübü Sassuolo'nun 6 milyon Euro talep ettiğini açıkladı. Terim'in ısrarla istediği bir oyuncu olduğunu ifade eden Kaplan, "Sassuolo'nun yüksek bonservis talebi bu transferi sıkıntıya soktu. Açıkcası çok kolay gözükmüyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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