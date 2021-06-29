29 Haziran 2021, Salı
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Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! İşte Benfica'ya sunulan rakam
Transfer döneminde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i takımda tutmak isterken, son bilgileri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray Benfica'ya 2 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti. Ayrıca sarı-kırmılılar Florentino için de benzer teklif yapmaya hazırlanıyor." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
29.06.2021
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