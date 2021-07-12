Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da Fernando Muslera PSV maçında oynayacak mı?

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi Transfer programında Galatasaray'ın, PSV maçına dair son gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Muslera, 14 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Karantinayla ilgili herhangi bir problemi yok. Yasal süreç tamamlanmış olacak ve PSV maçının kadrosunda olacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL