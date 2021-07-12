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Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiyakos ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Yunanistan'a gitti!
Galatasaray, Olimpiyakos ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Yunanistan'a gitti. Sarı kırmızılılar, PSV maçı öncesi 3. hazırlık maçına çıkacak. Cimbom, Yunan ekibiyle yarın saat 21.15'te kozlarını paylaşacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
12.07.2021
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