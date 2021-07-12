Son dakika spor haberi: Çarpıcı Fatih Terim tespiti! "Galatasaray'da yönetimin elini rahatlattı"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dindar, "Fatih Terim'in transfer durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar son derece mantıklı. 8 transfer yapılsa dahi PSV'yi eleyeceklerinin garantisi yok. Hiç transfer yapılmasa da başa baş mücadele verilebilir. PSV, marka değeri çok yüksek bir takım. Fatih Hoca'nın yorumları, beklentiyi aşağıya düşürdü ve yönetimin elini rahatlattı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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