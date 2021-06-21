21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in yardımcıları belli oluyor! Emre Aşık ve Vedat İnceefe...
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Yeniden takımın başına getirilen teknik direktör Fatih Terim'in yeni yardımcılarının kim olacağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özcan, "Ümit Davala ile Levent Şahin'in yerine Emre Aşık ve Vedat İnceefe'nin isimleri yardımcı antrenörlük için geçiyor" dedi. (GS spor haberi)
21.06.2021
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