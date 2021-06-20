Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki seçim sonrası flaş sözler! "Burak Elmas'ın hesabını sorması lazım"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında flaş açıklamalar yaptı. Çorlu, "İlk mali kurul çok sıkıntılı geçebilir. İki tane mali genel kurul yapılmadı. Bazı hesapların sorulması gerekiyor. Mustafa Cengiz'in son döneminde yaşananların cevabı verilmesi lazım. Size 1541 kişi bu yetkiyi verdi. Burak Elmas'ın bu hesabı sorması lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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