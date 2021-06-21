Son dakika Galatasaray haberleri: Ayrılığı böyle duyurdu! "Ryan Donk yeni sezon planlamasında yok"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özcan, ay sonunda sözleşmesi bitecek Ryan Donk ile ilgili "Donk'a Süper Lig'den birçok teklif var. Yeni sezon için planlarda olmadığı bilgisini aldım" ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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