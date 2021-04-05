Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu'dan flaş Fatih Terim sözleri! "Takımı mı yönetmek istiyor kulübü mü?"

A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, canlı yayında flaş değerlendirmeler yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başkan olması durumunda şaşıracağını ifade eden Toroğlu, "Terim kulübü mü yönetmek istiyor takımı mı?" yorumunda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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