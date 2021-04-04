Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e flaş çağrı! "Biraz nadas yap"

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Tanju Çolak, Haydi Maça programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Çolak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili "Galatasaray'a ne diyeyim? Fatih hocam biraz nadasa geç. Nadas yap hocam." ifadelerini kullandı.

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