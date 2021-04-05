Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim kadroda revizyona gidecek mi? Canlı yayında açıkladı...

A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında Galatasaray'da yaşananları anlattı. Kaplan, teknik direktör Fatih Terim kadroda ne gibi değişiklikler yapacağı, sakat ve cezalı oyunculardaki son durumu paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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