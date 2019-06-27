27 Haziran 2019, Perşembe

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Serdar Kelleci: "Terim, Chicharito'ya sıcak bakmaz"

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Fatih Terim'in Chicharito'nun transferine sıcak bakmayacağını, bunun sebebinin de Meksikalı oyununun sürekli kendine oynayan futbol kimliği ve saha içindeki tercih hataları olduğunu ifade etti.
27.06.2019

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