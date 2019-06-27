27 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'a Fildişili orta saha | Video haber
Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Galatasaray, Fulham'ın orta saha oyuncusu Michael Seri'yi kiralamak için teklif yaptı. Roma ve Monaco da oyuncuyla yakından ilgileniyor.
27.06.2019
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