Serdar Kelleci: "Keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse"

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı'na konuk olan spor yorumcusu Serdar Kelleci "Fatih Terim her oyuncuyu farklı bir oyuncu haline dönüştürebilir. O yüzden keşke Emre Mor da Galatasaray'a gelse diyorum" ifadelerini kullandı.