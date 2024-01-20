O isimden flaş sözler! "Bunların arkasına sığınamazsın"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Mücadeleye az zaman kala A Spor yorumcusu Mahmut Alparslan sarı-kırmızılılar başta olmak üzere büyük takımlara flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...
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