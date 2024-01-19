Video Galatasaray Videoları Yıldız isme övgü dolu sözler! "Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri"

Yıldız isme övgü dolu sözler! "Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde 1.Lig ekibi Ümraniyespor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, sarı-kırmızılılarda o yıldız futbolcudan için övgü dolu cümlelerle bahsetti. İşte o sözler...

19 Ocak 2024 | 09:25
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