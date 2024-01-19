Yıldız isme övgü dolu sözler! "Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri"
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde 1.Lig ekibi Ümraniyespor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, sarı-kırmızılılarda o yıldız futbolcudan için övgü dolu cümlelerle bahsetti. İşte o sözler...
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