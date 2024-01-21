Erman Toroğlu: Kabahati kimseye bulmasınlar!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray zorlu mücadelede kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Bu saatten sonra Galatasaray buradan 3 puan almadan çıkarak kabahati kimseye bulmasınlar. Netice olarak maç ellerinde. Oyuncu olarak ellerinde. Trabzonsporlu oyuncular tedirgin oynuyor. Her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray buradan puan vererek çıkarsa büyük hata olur." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor - Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Toroğlu: Kabahati kimseye bulmasınlar! 21 Ocak 2024 | 12:00
01:08
"Bunların arkasına sığınamazsın" 20 Ocak 2024 | 12:00
01:02
"Okan hocanın en güvendiği isimlerden biri" 19 Ocak 2024 | 12:00
01:13
Tete: Şu anda çok konsantreyiz! 18 Ocak 2024 | 12:00
01:20
Kerem asistleri hakkında konuştu! 18 Ocak 2024 | 12:00
00:13
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a döndü! 17 Ocak 2024 | 12:00
01:41
Galatasaray sahasında kükrüyor! 17 Ocak 2024 | 12:00
00:38
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! 16 Ocak 2024 | 12:00