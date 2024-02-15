O isimden flaş Okan Buruk yorumu! "Türkiye'nin en iyisi"
Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray, bugün sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, kritik maç öncesi oyuncularına tek tek uyarılarda bulunan Okan Buruk için flaş bir yorumda bulundu. İşte o sözler...
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