Flaş yorum! "Galatasaray bu futbolla Prag'ta turu geçemez"
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. Karşılaşmayı Mauro Icardi'nin son dakikada attığı golle 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçı öncesi avantajı elde etti. A Spor'da Avrupa Gecesi programında rövanş maçı öncesi o isimden ise flaş Galatasaray yorumu geldi. İşte detaylar...
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