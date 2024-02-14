Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier konuştu! "Benim için çok büyük bir gurur"
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serge Aurier, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki isim, "Böylesine tarihi olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada oynamak benim için çok büyük bir gurur. Taraftarlarla bir araya gelmeye sabırsızlanıyorum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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